Renzi: “L’emendamento è un trionfo per Firenze, ora Nardella potrà far ristrutturare il Franchi grazie a una legge nazionale”

Torna a parlare dell’emendamento sblocca-stadi (e non solo) il leader di Italia Viva Matteo Renzi, a La Nazione: “E’ un successo il via libera del parlamento su due questioni fondamentali come lo stadio Franchi e l’aeroporto. Un trionfo per Firenze, anche se ora spetta al sindaco fare la sua parte. Nardella potrà ristrutturare il Franchi grazie a una legge nazionale, così come ha potuto realizzare le linee 2 e 3 della tramvia grazie al supporto di Palazzo Chigi”.

