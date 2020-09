Renzi: “L’investimento sugli stadi non è un giochino per i tifosi, ma un pezzo di economia dello sport che porta posti di lavoro”

Matteo Renzi, senatore di Italia Viva e primo firmatario dell’emendamento sblocca-stadi, ha parlato dall’aula del Senato prima del voto finale sul Decreto Semplificazioni.

Queste le sue parole: “Da senatore eletto nel collegio di Firenze sono molto felice della norma prevista non dai lavori parlamentari, ma direttamente dal Governo, sullo sblocco del’aeroporto. Sono molto felice che si capisca che l’investimento sugli stadi non è un giochino per i tifosi, ma è un pezzo di economia dello sport che vuol dire posti di lavoro e ricchezza. L’emendamento permetterà di non avere il vincolo delle Soprintendenze sugli stadi”.