Renzi: “Peccato sia naufragata l’idea dello stadio alla Mercafir, lì la Fiorentina sarebbe potuta andare oltre l’impianto sportivo”

Il leader di Italia Viva e ex sindaco di Firenze Matteo Renzi, ospite a RTV 38, è tornato a parlare del nuovo stadio della Fiorentina. Queste le sue parole in merito riportate dal sito Sportface.it: “L’idea di fare uno stadio alla Mercafir credo sia morta. Peccato perché credo che avrebbe potuto funzionare. Era una zona che avrebbe permesso alla Fiorentina di andare oltre lo stadio e costruire altre strutture. Credo che nel prossimo decreto legge sullo “sblocca Italia” dovrà esserci anche una nuova legge per gli stadi. Se la Fiorentina investe 300 milioni per fare lo stadio, questo sarebbe un vero investimento che darebbe lavoro a migliaia di persone”.