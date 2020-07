Renzi presenta un emendamento che potrebbe interessare la Fiorentina in tema di STADIO: “Mi auguro che venga approvato da tutte le forze politiche”

Come riportato dall’ufficio stampa del gruppo Italia Viva, il Senatore Matteo Renzi ha presentato un emendamento, come primo firmatario, al decreto semplificazioni: con questo intervento legislativo si stabilisce che, ove vi sia il via libera dell’ente territoriale di riferimento, una società sportiva professionista possa far realizzare interventi di modifica di impianti sportivi senza la necessità dell’autorizzazione della competente sovrintendenza. Queste le dichiarazioni di Renzi: “Mi auguro che su questo emendamento ci possa essere voto di tutte le forze politiche in modo trasversale”. Il senatore ha poi aggiunto a Radio Bruno Toscana: “Anche perché se mettiamo gli stadi in mano ai sovrintendenti il calcio italiano non arriverà mai ai livelli ad esempio di quello inglese. Uno stadio prima di tutto deve essere accogliente, e il Franchi ad oggi non lo è. Il rischio è che diventi un monumento, senza che ci entri più nessuno, e un monumento in mezzo alla città può essere un bel problema”.

