Renzi: “Sbloccare i cantieri per gli stadi. Da Commisso 300 milioni di euro per ritirare su Firenze che ora è in ginocchio”

L’ex presidente del Consiglio e tifoso della Fiorentina, Matteo Renzi è intervenuto su Instagram con Pierluigi Pardo. In questo momento di grossa difficoltà della nostra economia, la costruzione di nuovi stadi potrebbe dare uno slancio al nostro Paese. “Tra i cantieri fermi ci sono anche quelli degli stadi – ha detto Renzi – Se Commisso decide di fare il nuovo stadio, sono 300 milioni di euro per Firenze, una città che oggi è in ginocchio perché prevalentemente turistica. Non si può controllare un popolo con assistenza e sussidi. Bisogna ripartire, per garantire la libertà vera”.

Sui giocatori del cuore che hanno vestito la maglia della Fiorentina, Renzi ha specificato: “Antognoni, Batistuta e…Beppe Iachini! Era un lottatore, ricordo ancora il coro che gli cantavamo. E ora ci guida dalla panchina”.