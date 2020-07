Renzi: “Se il mio emendamento verrà approvato, per riammodernare gli stadi basterà il parere dei Comuni senza quello della Soprintendenza”

In un’intervista rilasciata a La Nazione, il senatore di Firenze e leader di Italia Viva Matteo Renzi ha parlato anche del Decreto Semplificazione in tema STADIO: “In Senato ho fatto ’la mossa del cavallo’. Se il mio emendamento verrà approvato, per riammodernare gli stadi basterà il parere positivo dei Comuni. E questo si decide subito, tra un mese. O sì o no, ma chi si oppone ci dovrà spiegare perché non vuole sviluppo e lavoro. Il concetto è semplice. Con questo emendamento possiamo spazzare via le chiacchiere e passare ai fatti. Chiediamo di approvare un veicolo normativo che permetta a chi oggi vuol intervenire su un impianto sportivo, e quindi non parlo solo di Firenze, di poterlo fare senza il parere della Soprintendenza”.

