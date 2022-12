Renzi: “Se nel primo atto di bilancio di questo governo ci saranno misure a sostegno delle società calcistiche voterò contro. Il fatto che la Fiorentina non li chieda neanche, dimostra che…”

Il leader di Italia Viva e tifoso della Fiorentina Matteo Renzi, durante il suo lungo intervento nell’occasione dell’Assemblea Nazionale del partito a Milano ha parlato anche di calcio e di fondi alle società professionistiche.

Nella giornata di ieri, che ha sancito il via libera da parte di Italia Viva alla federazione con Azione, Renzi ha detto riferendosi al Premier Meloni: “Se nel primo atto di bilancio, ci sarà una misura che dia sostegno alle società professionistiche dopo tutte le schifezze che alcune società hanno fanno fatto, non soltanto una…”.

Poi viene interrotto dalla sala e sorridendo Renzi dice parlando della Juventus: “Non soltanto una, non dirò mai una parola di quell’una perché non spenderò mai una parola per quella società lì”.

Poi il Senatore ha continuato il suo discorso: “Se di fronte a una legge che aumenta i costi della benzina, delle sigarette, si danno i soldi alle società professionistiche di calcio al posto di dire loro “imparate a gestire i budget, apritevi alle grandi realtà internazionali, prendete più soldi dai diritti televisivi” non me ne frega di perdere consenso, voterò contro. Ma non solo, chiederò di intervenire in aula alla Capogruppo Paita (Raffaella ndr) per dire che è una vergogna dare i soldi alle società professionistiche di Serie A. Diamoli ai dilettanti, a chi fa attività sui territori non a quelle di Serie A! Nemmeno alla Fiorentina… che per altro non le ha chieste”.

Il discorso di Renzi sul calcio finisce con un “Il fatto che la Fiorentina non li chieda neanche dimostra che…” a far intendere che alla fine la squadra del Presidente Commisso si sta comportando bene sul fronte dei conti e del bilancio.