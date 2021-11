Renzi: “Tranne che il centravanti della Fiorentina, a Draghi farei fare tutto”

Ex sindaco di Firenze, ex Presidente del Consiglio e attuale leader di Italia Viva, ma anche super tifoso della Fiorentina. Matteo Renzi, in passato, ha spesso toccato anche la sua squadra del cuore nel corso dei suoi interventi politici.

Intervenuto attorno all’ora di pranzo a La7 durante la trasmissione L’Aria che tira, il senatore ha parlato dell’attuale Premier Mario Draghi: “Sarebbe un ottimo Presidente della Repubblica, un ottimo presidente del Consiglio europeo, della Commissione europea. Tranne che il centravanti della Fiorentina gli farei fare tutto”.