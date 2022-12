Renzi: “Vlahovic perdita importante. Se valgono per tutti le stesse regola, la Fiorentina può giocarsela con chiunque”

Raggiunto da Radio Bruno Toscana, l’ex sindaco di Firenze Matteo Renzi ha detto la sua sulla stagione della Fiorentina: “E’ un campionato strano con il Mondiale di mezzo. Di certo la squadra viola dovrà ripartire forte dopo la pausa per non rimanere indietro. Sul mercato non metto bocca, penso che le possibilità per fare il salto di qualità ci siano. Certo, Vlahovic è stata una grande perdita lo scorso gennaio. Comunque, se valgono per tutti le stesse regole, la Fiorentina può giocarsela contro chiunque”.