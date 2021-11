Report medico, ecco l’entità dell’infortunio di Nastasic

La Fiorentina ha appena pubblicato sul proprio sito ufficiale il report medico riguardante Matija Nastasic, che era rientrato in anticipo dal ritiro della Serbia per via di un infortunio rimediato proprio durante un allenamento con la Nazionale.

Questo quanto si legge nel report medico: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Matija Nastasic, in data odierna, è stato sottoposto ad ulteriori controlli che hanno evidenziato una lesione di primo/secondo grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni”.