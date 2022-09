Report medico: per Milenkovic lesione di basso grado all’adduttore. Le condizioni del difensore della Fiorentina e i tempi di recupero

E’ appena uscito il report medico relativo alle condizioni di Nikola Milenkovic, uscito anzitempo durante la partita contro la Juventus. Di seguito il comunicato del club viola:

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Nikola Milenkovic si è sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno confermato una lesione di basso grado all’addutore breve della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le terapie e verrà rivalutato nei prossimi giorni”.

Lo stop dovrebbe essere di oltre una settimana, con il difensore che sarà assente contro Riga e Bologna, mentre sarà in dubbio per le sfide contro Başakşehir ed Hellas Verona. Se non si vorranno forzare i tempi, il serbo rientrerà dopo la sosta.