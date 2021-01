Repubblica: Alla Fiorentina servono altri regali di Natale

Sull’edizione locale di Repubblica in prima pagina: “E ora pensiamo al Bologna senza volare troppo in alto”. Temi viola anche a pagina 14: “Attenta Fiorentina, serve un’altra vittoria” e in sommario: “Il successo contro la Juve ha portato euforia, ma Prandelli avverte: ‘È solo un punto di partenza’. Con la squadra di Mihajlovic nessuna sorpresa, unica novità Barreca al posto di Biraghi (squalificato)”. A pagina 15 di spalla: “Che non sia stato solo un regalo di Natale”.

0 0 vote Article Rating