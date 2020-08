Sull’edizione locale di Repubblica si parla di Fiorentina già in prima pagina: “Kouamé, sogni e sorrisi: più forti insieme a Iachini”. A pagina 11 l’intervista all’attaccante ivoriano: “Kouamé: sorrisi, gol e sogni per crescere e per battere il razzismo”.

0 0 vote Article Rating