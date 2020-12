Repubblica: Castrovilli dimostri di essere un numero dieci

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica pubblicato un editoriale sulla Fiorentina intitolato: “Il realismo che serve a una squadra senza leader“. A pagina 15 grande spazio viene dato a: “Castrovilli, la sfida più difficile. Dimostri di essere un numero 10”. Sommario: “Lo insegnano Maradona e Antognoni: chi porta quella maglia con il suo talento è chiamato a trascinare la squadra anche nei momenti più delicati”. In taglio basso viene ripreso l’editoriale presente in prima, a firma Benedetto Ferrara. In breve anche: “Due giorni di riposo ai giocatori Lunedì contro il Genoa è già partita-salvezza”.

0 0 vote Article Rating