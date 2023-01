Repubblica: Cercasi attaccante disperatamente

A pagina 10 dell’edizione di Firenze de La Repubblica troviamo questo titolo sul mercato della Fiorentina: “Cercasi attaccante disperatamente Belotti nella lista”. Sommario: “Le manovre di mercato tentativo per l’ex Toro ai margini a Roma Rispunta Berardi“.

Questo è l’incipit dell’articolo: “È iniziato il conto alla rovescia del calciomercato invernale. Tra una settimana esatta calerà il sipario sulla sessione di gennaio. Un mercato difficile, dove di affari ne girano pochissimi così come i milioni di euro per completarli. Eppure la Fiorentina, inchiodata al decimo posto in classifica e con due competizioni aperte (Coppa Italia e Conference League) avrebbe un estremo bisogno di chiudere per un attaccante”.