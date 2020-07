Repubblica: Chiesa, il suo addio alla Fiorentina è più lontano

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Alla ricerca della vittoria perduta, la rivoluzione viola di Iachini“. A pagina 11 sulla formazione che vedremo in campo stasera: “Iachini cambia la Fiorentina vincere per non rischiare “. Di spalla un richiamo sul mercato: “Chiesa ritrovato Il suo addio è più lontano”. All’interno dell’articolo leggiamo: “Federico per il presente ma con un futuro ancora tutto da decidere. Si perché gli interessamenti non mancano anche se in realtà di offerte concrete per lui non ne sono arrivate”.

0 0 vote Article Rating