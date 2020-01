In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Porte aperte al Franchi”. A pagina 8 grande spazio per: “Rinascita Chiesa. Sorrisi, gol (e il contratto)”. Sottotitolo: “Dietro le ultime vittorie, anche il cambio di marcia dell’attaccante L’euforia di Commisso: “ Oggi tutti al Franchi per l’allenamento”. A pagina 9 presente un editoriale intitolato: “Iachini e l’autostima ritrovata. Quei gesti tra orgoglio e bellezza”.