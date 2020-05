Repubblica: Commisso accelera per lo stadio

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Commisso accelera per lo stadio Joe Barone a Campi per i terreni”. All’interno del fascicolo viene ripresa e approfondita la faccenda: “Nuovo stadio Barone a Campi cerca l’accordo”. Sottotitolo: “Accelerazione di Commisso, ieri il suo il braccio destro ha incontrato i proprietari dei terreni. Ancora niente firma”.