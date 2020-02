Repubblica: Commisso vuole un’altra area in città

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Stadio, Commisso vuole un’altra area in città”. Sottotitolo: “Mentre vanno avanti le trattative a Campi, dove il Comune studia la possibilità di un maxi parcheggio a servizio del possibile impianto. Ma allo stesso tempo Commisso vuole un’alternativa a Mercafir a Firenze”. A pagina 3 viene ripreso il tema della prima: “Stadio, la ricerca di un piano B in città”. A pagina 8: “Vlahovic-Chiesa una domenica da applausi”. Sottotitolo: “Viola show a Genova, squadra sempre più simile al tecnico Iachini Adesso la classifica fa meno paura. Commisso: “Bellissima giornata”.