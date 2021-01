Repubblica: Conti sì, ma senza fretta

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica, questa mattina c’è il titolo: “Viola, c’è l’Inter in Coppa Italia. Prandelli punta su Kouame“. A pagina 10 apertura dedicata all’impegno della Fiorentina di questo pomeriggio: “Aria di Coppa Italia Callejon e Kouame la grande occasione“. Sottotitolo: “Oggi al Franchi ( ore 15, diretta su RaiUno) arriva l’Inter di Conte Prandelli prova alternative e cerca il definitivo lancio dello spagnolo”. A pagina 11 invece c’è il mercato: “Duncan in partenza Si tratta per Conti ma senza fretta”.

