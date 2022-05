Repubblica: Dal mercato alla risalita

A pagina 11 dell’edizione di Firenze de La Repubblica, sulla Fiorentina leggiamo stamani: “Dal mercato alla risalita bentornato Amrabat“. Sommario: “A gennaio doveva andare in Premier ma è rimasto. E ora per Italiano è una grande risorsa”.

Articolo che inizia così: “Questo è il vero Sofyan Amrabat. Vedere, per credere. A gennaio pareva in partenza, valigie in mano, destinazione Premier League dove ad attenderlo (e a volerlo fortemente) c’era un certo Antonio Conte“.