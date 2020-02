Repubblica: Dimenticare Edmundo con le idee di Iachini

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, l’apertura stamani è per: “Riecco Pioli il Normal One Contro i viola sfida del cuore”. Sottotitolo: “Domani sera affronta la Fiorentina del suo amico Beppe Iachini. Tanti ricordi entrando al Franchi e una sola idea: vincere per avvicinarsi all’Europa”. Di spalla: “Dimenticare Edmundo con le idee di Iachini“. Articolo che inizia così: “Di Fiorentina-Milan in zona Carnevale ce n’è già stato uno e non è piacevole ricordarlo. Fu quello in cui si fece male Batistuta, mentre Edmundo preparava le valigie per salire sul carro di Rio che lo aspettava e noi tutti non avevamo ancora del tutto realizzato che per qualche settimana ci saremmo giocati il primo posto in classifica con il prode Esposito in attacco”. Infine, in breve: “Dragowski “Arriva il Milan serve attenzione”.