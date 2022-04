Sull’edizione locale di Repubblica, in prima pagina si parla di Fiorentina: “Fiorentina a Salerno per l’Europa. Italiano: «Vogliamo un capolavoro»”. A pagina 10: “Missione Europa Italiano ci crede: «Ora vogliamo un capolavoro»”. In taglio basso: “Tocca ad Amrabat nel centrocampo d’emergenza”. A pagina 11: “Carovana viola, partenza all’alba per la sfida più calda”.