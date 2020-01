Repubblica: Fiorentina, l’accordo è vicino per il centravanti

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, l’apertura questa mattina per quanto riguarda la Fiorentina è dedicata a quanto visto ieri allo stadio: “Allenamento show in 8000 al Franchi entusiasmo per Iachini”. Sottotitolo: “Seduta a porte aperte, i tifosi accolgono con calore il nuovo tecnico Barone a bordo campo: “Beppe ha un’altra mentalità, a Bologna per la svolta”. A pagina 11 invece si parla di mercato viola: “E oggi ricomincia il mercato accordo vicino per Cutrone”. E ancora: “All’attaccante poco impiegato in Premier piace il progetto viola. L’alternativa è Petagna, Pedro potrebbe partire. Centrocampo, contatti per Meité e Duncan“.