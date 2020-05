Repubblica: I piani di Commisso per la Fiorentina

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, a pagina 15 leggiamo sulla Fiorentina alcune dichiarazioni di Commisso: “Torniamo in campo E se finisce qui avanti con Iachini“. E ancora: “Chiesa e la panchina nel caso di stop del torneo: i piani di Commisso. Domani riapre il centro sportivo, via a test e tamponi per i viola”. Sommario: “Allenamenti individuali, mascherine e doccia a casa: il protocollo in base alle indicazioni del governo Ribery atteso nel fine settimana”. E poi la novità: “Nel futuro un canale tv per la squadra”.