Repubblica: I tre giocatori della Fiorentina guariti, ma il virus incide sul cuore

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica c’è questo titolo sulla Fiorentina: “L’emergenza sembra passata: Pezzella & Co sono guariti”. A pagina 11 viene ripreso e ampliato il tema della prima: “Fiorentina, il peggio sembra passato. Pezzella, Vlahovic e Cutrone sono guariti”. Sottotitolo: “L’annuncio è stato dato dalla società viola Intanto continua la raccolta fondi voluta da Commisso a favore di Careggi e Santa Maria Nuova: già donati oltre 760 mila euro”. In taglio basso l’intervista: “Ciullini: “Per i calciatori servirà una nuova idoneità, il virus incide sul cuore”.