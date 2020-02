In prima pagina su Repubblica, edizione locale: “Viola, in 40 mila al Franchi, Iachini e Pioli quasi amici“. A pagina 17: “Arriva il Milan, tutti allo stadio Chiesa e Vlahovic ci riprovano”, in sommario: “In 40 mila stasera ( ore 20,45) al Franchi. Iachini vuole accelerare e conferma la coppia gol. Il tecnico viola: ‘Federico meglio attaccante che esterno’. Anche Duncan ancora titolare”. Di spalla: “Pioli e Astori: ‘Quella tragedia mi ha reso migliore’”.