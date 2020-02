In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica c’è questo titolo: “Fiorentina, più anima e meno paura”. A pagina 11 invece leggiamo: “Dybala e gli altri: così Iachini costruisce bomber”. Sottotitolo: “Il tecnico è stato decisivo per molti giovani attaccanti (da Icardi a Belotti). Adesso tocca al viola Vlahovic“. In taglio basso c’è il commento: “L’anima giusta per correre con meno paure addosso”.