Sull’edizione locale di Repubblica, in prima pagina il titolo: “Fiorentina giù il sipario, prove tecniche di futuro“. A pagina 11 in taglio alto: “Iachini riparte da se stesso. Idee, esperimenti e giovani per battere anche la Spal“ e in sommario: “A Ferrara l’ultima gara di campionato (ore 18), la prima da “confermato”. In attacco Chiesa con Sottil e Kouame”.

