Repubblica: Il capitano della Fiorentina che piace alle big

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica leggiamo il titolo: “Franchi, l’assist del ministro “fondi europei per il restyling”. A pagina 15 invece un articolo di mercato dedicato ad un giocatore della Fiorentina: “Pezzella, il capitano che piace alle grandi ha 11 finali in viola”. Per l’argentino si sono fatte avanti Roma e Napoli, che potrebbero arrivare ad offrire 15 milioni. Ma ha anche ammiratori anche a Milano, primo fra tutti Pioli, che lo ha allenato quando era a Firenze”.