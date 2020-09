Repubblica: Il Franchi si può spostare a pezzi

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Nuovo Franchi il futuro è iniziato”. Sottotitolo: “Verso il restyling: le regole e i tempi. Renzi e Salvini, una svolta per due. A pagina 2 viene ripreso il tema della prima: “Il Franchi tutelato si può spostare a pezzi”. Ovvero: “La nuova norma avvicina il restyling dell’impianto: scale elicoidali e copertura della tribuna possono essere smontate o addirittura replicate in forma ridotta come ”testimonianza”. A pagina 11 invece sul calendario: “Un girone di andata infernale contro le big sempre in trasferta”. Sottotitolo: “Fatto il calendario per i viola esordio al Franchi contro il Torino poi l’Inter di Conte. Iachini: ”È un inizio molto impegnativo, dobbiamo essere pronti”.

