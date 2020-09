Repubblica: Il Milan incassa e bussa subito alla Fiorentina. Le contromosse di Commisso

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, a pagina 8, si legge sullo stadio della Fiorentina: “Il Franchi non è sicuro capienza limitata al 60% e un milione per i lavori”. Sottotitolo: “Il Comune corre ai ripari e stanzia fondi per gli interventi di manutenzione Lunedì nuove verifiche, per precauzione ridotta l’affluenza all’impianto”. Quanto al mercato, troviamo a pagina 13: “Il Milan incassa e punta gli occhi sulla difesa viola”. Sottotitolo: “Venduto Paquetà ( 20 milioni), i rossoneri pensano a lanciare un’offerta per Pezzella e Milenkovic. Le contromosse di Commisso“.