Repubblica: Il mistero irrisolto della Fiorentina

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica c’è sulla Fiorentina: “Iachini e il rebus del centrocampo, Badelj per la svolta”. Ma anche: “Stadio alla Mercafir, pochi rischi sotto i terreni”. A pagina 11 leggiamo: “I viola con il complesso delle piccole, le sfide con Udinese e Brescia per la svolta”. Sottotitolo: “Sui 29 punti conquistati in classifica la squadra ha strappato un terzo del bottino contro le big. Per uscire dalla zona pericolo, servirà vincere le partite sulla carta facili”. In taglio basso: “Il mistero irrisolto del centrocampo, ed ora Iachini pensa a Badelj regista”.