Repubblica: Il ragazzo della Fiorentina che incanta con Messi

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica troviamo questo titolo in chiave Fiorentina: “Martinez Quarta, storia del Chino. Il ragazzo che incanta con Messi“. A pagina 9 viene ripreso il tema della prima: “Martinez Quarta record e speranze per la difesa viola“. Sottotitolo: “Sergio Ramos come modello, la benedizione di Passarella, il trasferimento da primato: ecco chi è l’argentino da giovedì a disposizione di Iachini“.

