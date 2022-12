Spazio per la Fiorentina su Repubblica, in prima pagina: “Festa in centro per il Marocco di Amrabat, l’ex viola Mutu: “Sogno di tornare a Firenze”. A pagina 11: “Adrian Mutu: ‘Ritornare a Firenze il sogno più grande” e in sommario: “In quegli anni ho fatto una settantina di gol, li ricordo quasi tutti. Sento sempre Prandelli: un esempio assoluto per me”. In taglio basso: “Doppia vittoria, ok i giovani”.