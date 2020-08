Repubblica: Il talento blindato da Iachini

A pagina 11 nell’edizione di Firenze de La Repubblica troviamo questa mattina un articolo dedicato alla Fiorentina, intitolato: “Il destino di Nikola il talento in difesa blindato da Iachini”. Sottotitolo: “Per la società Milenkovic è incedibile, ma nel 2022 scade il contratto. E il Milan continua a fare pressione”. Articolo che inizia così: “5 gol in 37 presenze in serie A e un altro campionato da protagonista. Nikola Milenkovic è ormai una certezza per la Fiorentina e l’oggetto del desiderio di molti club. Su tutti il Milan. Una crescita esponenziale, a conferma dell’ottimo investimento fatto nell’estate del 2017″.

