Repubblica: Il titolare all’improvviso

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica leggiamo questo titolo sul match di ieri della Fiorentina: “Veleni con la Juve, Rocco: sono disgustato”. A pagina 6 leggiamo: “Viola-Juve, la polemica è di rigore”. Sottotitolo: “Fiorentina sconfitta amara a Torino ( 3- 0): decisivi due penalty di Ronaldo Commisso contro l’arbitro: “Uno schifo”. Botta e risposta con Nedved“. A pagina 7 invece c’è: “Igor non sbaglia la prima, il titolare all’improvviso”. Sommario: “Il meno celebrato tra gli acquisti di gennaio, in campo dall’inizio dopo soli due allenamenti”.