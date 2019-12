Repubblica: Il traghettatore può attendere…poi c’è Emery

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica grande spazio stamani viene dato, almeno per quanto riguarda la Fiorentina a: “Montella ora ci crede. Il traghettatore può attendere“. Sottotitolo: “Il gol (con abbraccio) di Vlahovic ha rafforzato il tecnico viola Allontanato il rischio esonero, venerdì sera la sfida con la Roma“. Sommario: “L’obiettivo è andare avanti insieme fino alla fine della stagione: poi la possibile ripartenza con Spalletti, Emery o un profilo simile”. In taglio basso: “Ma Chiesa preoccupa: un altro stop in vista”.