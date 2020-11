Repubblica: Il vero problema della Fiorentina

A pagina 15 dell’edizione di Firenze de La Repubblica, per quanto riguarda la Fiorentina, largo spazio viene dato a: “Prandelli, summit con Ribery e c., c’è la Coppa Italia, voglia di una scossa”. Sommario: “Confronto con i giocatori dopo il KO. Domani di nuovo in campo a Udine”. In taglio basso invece troviamo l’editoriale a firma Benedetto Ferrara, intitolato: “La squadra che non c’è e una società poco ambita”. Ferrara scrive: “Il problema è che la Fiorentina è diventata una società (da molto tempo) poco ambita. E questo è il nodo più duro da sciogliere”.

