Repubblica: Italiano riabbraccia la sua arma in più

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, troviamo stamani un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “In attesa di Gonzalez l’arma in più per Italiano“. Sommario: “Dopo l’amarezza per il Mondiale sfumato, domani l’argentino sarà in città. La voglia di riscatto”.

Articolo che inizia così: “Questione di ore e Vincenzo Italiano potrà finalmente riabbracciare uno dei suoi talenti più preziosi. Domani Nico Gonzalez sarà di ritorno dall’Argentina, dove si trovava in questi giorni per l’ultima fase del recupero dal suo infortunio. Uno stop in allenamento con l’Argentina che ha spezzato il sogno mondiale a un passo dalla gara d’esordio. Una botta di quelle pesanti, specie a livello mentale”.