Sull’edizione locale di Repubblica, spazio per la Fiorentina a pagina 13: “Italiano, l’ultima curva: ‘Vietato sbagliare, non voglio rimpianti'” e in sommario: “I viola si giocano l’Europa domani a Genova (ore 18.30) contro la Samp. ‘Le gare tutte allo stesso orario? Sarebbe meglio ma ci adeguiamo’”. Di spalla il ‘cubo di Kubik’: “Il destino nelle mani. E un sogno in valigia”.