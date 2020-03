Repubblica: La Fiorentina e la paura dei troppi rischi

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, a pagina 7 troviamo: “Commisso dice addio alla gara per lo stadio La Fiorentina non partecipa, troppi rischi”. Sottotitolo: “Nardella commenta l’annuncio in una lettera ai cittadini: ”Mi dispiace, non me lo aspettavo: se l’area della Mercafir fosse mia la regalerei subito alla squadra ma devo rispettare le regole”. La società non cede: ”Chiedevamo più collaborazione”. In altra pagina: “Silenzio, si gioca I viola a Udine ma senza parlare”. Infine: “Domenica in campo alle 18, abolite conferenze stampa e interviste. Commisso rimane negli Stati Uniti”.