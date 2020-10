Sull’edizione locale di Repubblica, c’è spazio per la Fiorentina a pagina 10 in taglio alto: “Viola, solo tre punti testa e coraggio per non precipitare” e in sommario: “La Fiorentina affronta l’Udinese senza Ribery, Callejon in campo dall’inizio. Serve una vittoria, il tecnico sotto osservazione:” Non ho la bacchetta magica”. A pagina 11 di spalla, il cubo di Kubik: “Il tempo sospeso di Iachini e il senso di squadra perduto”.

