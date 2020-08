Repubblica: La lunga attesa di Iachini

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, presente stamani un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “Dubbi e rinforzi La lunga attesa di Iachini“. Sottotitolo: “Ultime ore di vacanze per il tecnico viola Molte le incognite: i casi Chiesa e Milenkovic“. Articolo che inizia così: “La lunga attesa di Beppe Iachini. Il tecnico viola non si è fermato un attimo, sempre in contatto con la società per programmare il ritiro e chiedere i rinforzi. Ora si sta godendo le ultime ore di vacanza nella sua Ascoli. Domenica la Fiorentina sarà in campo per la prima seduta stagionale e Iachini ripartirà dalla squadra dell’anno scorso con Amrabat come unica novità”.