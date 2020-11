Sull’edizione locale di Repubblica, a pagina 15, si parla di Fiorentina: “Cutrone e Vlahovic: un mese al massimo per stregare Prandelli” e in sommario: “Il modulo del nuovo tecnico potrebbe lanciare le due punte viola. Una missione da non fallire, con in agguato l’ombra di Milik e Piatek”.

0 0 vote Article Rating