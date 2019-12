Repubblica: La punta che serve al nuovo allenatore

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica leggiamo il titolo: “Fiorentina, tocca a Iachini salvare la stagione“. A pagina 3 si parla della questione stadio: “Dovrebbero essere costruite davanti alle attuali, ma la capienza si fermerebbe a 30 mila posti. Botta e risposta col sindaco sulla possibilità di venderlo: “Non si può”, “Sì, con i vincoli”. L’idea dei negozi sotto le curve per pagare la manutenzione“. A pagina 14 il nuovo allenatore: “Grinta e passione, la Fiorentina ha scelto Iachini“. A pagina 15 infine si parla sempre del neo tecnico ma in ottica mercato: “Preferisce il 3-5-2, serve una punta. Piace Cutrone“.