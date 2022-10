Repubblica: La rivincita di Kouame

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, è presente stamani un articolo dedicato alla Fiorentina, intitolato: “Gol, assist e sorrisi la rivincita di Kouame“. Sommario: “Doveva partire in estate, invece è diventato un punto fermo: sabato sfiderà l’Inter e il suo passato”.

Articolo che inizia così: “Doveva partire in estate, adesso è l’assoluto protagonista di una Fiorentina che fatica a trovare concretezza sotto porta ma che deve a lui l’anima del reparto offensivo.

E non solo. Christian Kouame lotta, corre, recupera palloni, dà vivacità all’attacco, serve assist, segna, rincorre gli avversari in diagonali degne del miglior difensore. E sorride, mai si lamenta, abbraccia Italiano, risponde coi fatti a chi pensava che non potesse avere spazio in questa squadra”.