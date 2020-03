Repubblica: La rivoluzione di Commisso

In prima pagina, nell’edizione di Firenze de La Repubblica, troviamo questo titolo: “La rivoluzione di Rocco. La Fiorentina ora alza la voce“. A pagina 9 viene ripreso il tema: “L’altra partita, rabbia e rispetto. La sfida di Rocco”. Sottotitolo: “Dopo i Della Valle è cambiata la strategia di comunicazione della Fiorentina La Juventus, gli arbitri e adesso la Lega: il presidente viola alza la voce”. Sommario: “Commisso da quando è in Italia combatte una battaglia per cambiare il calcio: sua la proposta del Var a chiamata. Dopo la partita contro la Juventus Commisso attacca gli arbitri: duro botta e risposta con il designatore Nicchi sui torti subiti dalla Fiorentina. Mentre dopo il rinvio di Udinese-Fiorentina (a destra) Commisso e la Fiorentina attaccano la Lega di Serie A”.