Repubblica: L’attacco della Fiorentina con Chiesa…e Paquetà

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Attacco con Chiesa e Paquetà. Pradè lavora per costruire il futuro”. A pagina 10 viene ripreso e ampliato il tema della prima: “La Fiorentina vuole crescere. Chiesa più Paquetà per il futuro”. Sottotitolo: “Nonostante il campionato sia fermo, Pradè continua a lavorare per rinforzare la squadra L’idea nuova è la ricerca di un numero 10, contatti con il Milan per il brasiliano”. A pagina 11 invece leggiamo: “Primavera, rinviata la finale”. Di spalla infine: “L’appello di Milenkovic: è un momento difficile, rimanete tutti a casa”.