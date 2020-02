Repubblica: L’attacco della Fiorentina

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica c’è il titolo: Commisso: “Potrei non fare il nuovo stadio”. Sottotitolo: “L’attacco sul bando Mercafir: “costi eccessivi, e già ci sono ritardi. Nardella: “Da noi tempi record”. A pagina 2 leggiamo: “Stadio, Rocco frena: “I costi della Mercafir sono proibitivi”. Ovvero: “Commisso attacca sul bando presentato dal Comune: ”Volevamo completare l’impianto nel 2023, ma siamo già in ritardo”. A pagina 11 invece sulla squadra: “Che fatica fare gol, se l’attacco non gira vincere è più difficile”. In breve: “L’iniziativa: un kit viola omaggio a tutti i nati dal 2020”.